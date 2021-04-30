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Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру
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Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру

30 апреля 2021 12:59
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Фотоархив «Лица победы» от Mail.ru Group станет доступен пользователям по всему миру

Теперь пользователи со всего мира могут загрузить фотографии своих родственников в архив, найти другие ранее неизвестные снимки времен Великой Отечественной войны и связаться с их владельцами.

Проект «Лица Победы» — это первый в мире цифровой архив времен войны, использующий технологии машинного обучения, который объединяет несколько сервисов экосистемы: Почту Mail.ru, платформу Mail.ru Cloud Solutions, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. Пользователи могут добавить фото своего родственника на сайт и найти другие архивные снимки с ним, а также пообщаться с владельцами фотографий через почтовый сервис или соцсети.

«Мы продолжаем развивать цифровой архив и задействуем технологии, созданные внутри экосистемы VK, чтобы сохранять и передавать память о героях войны. Теперь проект доступен пользователям из других стран — для них мы запустили англоязычную версию проекта», — комментирует Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group.   

Загруженные в архив фотографии анализирует технология распознавания лиц Vision от Mail.ru. Компьютерное зрение найдет людей на снимках и покажет, на каких еще фотографиях они есть. Программа учитывает особенности архивных фотографий: низкое качество, повреждения, черно-белую цветовую гамму — и может отреставрировать их. Даже если фото сделаны в разные годы, Vision поймет, что на них один и тот же человек, несмотря на возрастные изменения, смену прически и другие факторы.

Принять участие в проекте могут все, кто хранит фотографии своих родственников времен войны. Для этого достаточно загрузить сканы или фото бумажных снимков в архив на сайте проекта или в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте. 

Теги: День Победы Лица победы

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