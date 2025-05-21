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«Формирование комфортной городской среды»: предприятия Самары подключились к голосованию по программе

21 мая 2025 17:22
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В Самаре более 126 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства.

В Самаре более 126 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В их числе - сотрудники ПАО «Т Плюс», для которых волонтеры организовали выездной пункт на базе Самарской ГРЭС. Этот же формат голосования на этой неделе выбрал коллектив ООО «Самарские коммунальные системы».

«Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - это возможность создавать современную среду для жизни и преображать Самару, сохраняя ее историческое наследие. При помощи рейтингового голосования жители определяют приоритетные направления развития своих районов и городских общественных пространств. Важно, что волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» всегда идут навстречу руководству предприятий и помогают организовать выездные пункты для голосования. Благодарю волонтеров за их труд и отзывчивость», - подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

Как рассказал директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов, он отдал свое предпочтение проекту благоустройства парка имени Николая Щорса. В настоящее время эта территория является одним из лидеров отбора – за нее проголосовали порядка 24 тысяч человек. Также в числе лидеров - парк «Воронежские озера» (более 25 тысяч голосов) и сквер у ДК «Искра» ( порядка 17 тысяч голосов). 

«На мой взгляд, принять участие в голосовании за объекты благоустройства должен каждый житель Самары. Это не просто «галочка», а возможность сделать город, где мы учимся и работаем, еще более уютным и комфортным для жизни. Наши сотрудники в основном отдали свои голоса за те общественные пространства, которые находятся недалеко от их дома или в их районе. Очень удобно голосовать с помощью волонтеров, спасибо ребятам за то, что все объяснили и рассказали о проектах благоустройства», -поделился директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Напомним, в организации голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре принимают участие более 250 волонтеров. Они готовы рассказать в целом о программе благоустройства и о каждом проекте, заявленном в этом году на голосование. Для работы они используют специальное мобильное приложение «Госуслуги Волонтер». До 12 июня по будням, с 10:00 до 18:00, волонтеры ждут самарцев в 9 очных пунктов на базе МФЦ, торговых и торгово-развлекательных центров, отделений пенсионного и социального фонда РФ по Самарской области. Адреса пунктов здесь.

Также проголосовать можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Проекты-победители будут реализованы в приоритетном порядке в 2026 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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