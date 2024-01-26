Фонд «Защитники Отечества» в Самарской области рассмотрел более 9 тысяч обращений в 2023 году

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В Самарском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи ветеранам специальной военной операции, иным лицам и членам их семей. Его провел врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также участие приняли руководители министерств социального блока, представители силовых структур, общественных организаций.

Напомним, филиал Государственного фонда был открыт в июне прошлого года и получил высокую оценку на федеральном уровне. Открыть в сжатые сроки один из лучших центров в стране удалось благодаря комплексной системе оказания помощи ветеранам СВО и членам их семей, которая создана в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В Самарском филиале Госфонда рассмотрено более 9 тысяч обращений. Чаще всего участники и ветераны СВО, члены их семей обращаются с просьбой помочь с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, за содействием в протезировании, помощью в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала принимают в работу все обращения и стараются оперативно решать вопросы.

«Сегодня очень важно помочь социализироваться тем, кто возвращается со спецоперации. Кому-то требуется оказать психологическую, медицинскую помощь, помочь устроиться на работу или пройти профессиональное обучение, чтобы каждый смог найти свое место в жизни. Полезное дело, которым будет заниматься и приносить пользу обществу. Отрадно, что некоторые ветераны, чувствуя в себе потребность помогать другим возвращаться к мирной жизни, становятся социальными координаторами. И сегодня в нашем филиале Госфонда уже 14 таких сотрудников. Среди них и ветераны, и их жены, матери. Это особенно ценно - они разговаривают на одном языке с теми, кто обращается за помощью, понимают их в мельчайших деталях», – подчеркнул Александр Фетисов.

Вернуться к мирной жизни многим ветеранам помогает спорт. Сегодня Самарская область - в лидерах в этом направлении. В регионе формируются команды по следж-хоккею из ветеранов спецоперации. Соответствующее соглашение подписано между филиалом Госфонда и клубами «Лада» и ЦСК ВВС. В этом году в губернии уже состоялись первые тренировки по этому виду спорта для ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья.

Также сформирована команда ветеранов СВО по футболу «Крылья мечты», которая достойно дебютировала в Сочи в прошлом году. А в Уфе на «Кубке Защитников Отечества» в пауэрлифтинге наши ребята забрали бронзу.

Активно подключилась к вовлечению в систематические занятия спортом ветеранов СВО Самарская областная федерация «Спортивное метание ножа». Ветераны получили возможность посещать тренировки и обучаться спортивному метанию. На I всероссийских соревнованиях по этой дисциплине взяли золото и серебро. А буквально завтра, 27 января, в Самаре пройдет первый турнир по спортивному метанию ножа среди спортсменов с ограниченными возможностями. Соревнования получили название в честь Героя России, нашего земляка Артема Пономаренко, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Помочь героям быстрее вернуться к мирной жизни - главная задача и форума Госфонда «Защитники Отечества» «Вместе победим», который недавно проходил в Подмосковье.

«Это был масштабный форум. Его участниками стали более 400 демобилизованных бойцов, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества. В составе нашей делегации были 5 ветеранов. Каждый активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Евгений Радаев поделился с бойцами из других регионов своими планами по открытию мастерской в самарском филиале фонда. Александр Шарков - опытом развития следж-хоккея», – рассказала руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

Один из важнейших вопросов на совещании был посвящен транспортной доступности филиала Госфонда. Для того, чтобы ветеранам, участникам СВО и их близким было удобнее добираться до фонда, автобусы, следующие по маршруту №396 от ул. Тухачевского до поселка Петра Дубрава, по ходу своего следования будут также останавливаться рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Изменения внесут уже в ближайшее время.

С остановки посетителей будет забирать служебная «газель», на которой они смогут проехать через территорию стадиона непосредственно к филиалу Госфонда. Вызвать транспорт можно будет, нажав на специальную кнопку, которая также появится на остановке. Такой же услугой смогут воспользоваться и те, кто приехал на личном транспорте, – кнопку вызова оборудуют и на стоянке у стадиона.

Фото предоставлено Самарским филиалом Госфонда "Защитники Отечества"