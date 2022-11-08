Фонд президентских грантов приглашает некоммерческие организации принять участие в фотоконкурсе «Взгляд НКО»

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Свои фотографии могут прислать победители конкурсов президентских грантов. Отправить фото можно до 25 ноября. Для этого необходимо заполнить специальную форму по ссылке: https://фотоконкурс.президентскиегранты.рф.

Организаторы конкурса ждут от участников репортажные фотографии. Снимок должен отражать суть действующего или уже завершенного проекта. В нем должно быть действие и эмоция, читаться история. И конечно, фотография должна отражать суть проекта. Например, подопечный с инвалидностью впервые встал на лыжи. Бабушка из дома престарелых улыбается в ожидании новой прически от волонтера-парикмахера. Семья в полном составе собирает пластик в лесу на экологической акции. Первоклашки в сельской школе осваивают робототехнику.

Победители конкурса будут объявлены до 15 декабря. Их выберут сотрудники Фонда президентских грантов. Из лучших фотографий организаторы конкурса сверстают новогодний календарь и подарят его экспертам фонда, партнерам и самим победителям конкурса на Новый год. Лучшие кадры также украсят стены московского офиса.