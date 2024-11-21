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Фонд Андрея Первозванного приглашает принять участие в флешмобе День Матери

21 ноября 2024 11:58
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Фонд Андрея Первозванного приглашает принять участие в флешмобе День Матери

24 ноября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День Матери. В преддверии праздника Фонд Андрея Первозванного запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!
 
 Мама – самый важный и близкий человек в нашей жизни, который дарит нам свою любовь, заботу и нежность. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это?
 
 В эти дни у нас есть прекрасный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности! Мы предлагаем опубликовать любимую фотографию, видео или рисунок с мамой - поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!
 
 Как принять участие в семейном флешмобе?
 
 · По 24 ноября выложите на своей странице в ВКонтакте фотографию, видео или рисунок, посвященный маме.
 
 · Отметьте ваш пост хештегом #деньматери2024 и #фондандреяпервозванного
 
 · Вам нужно быть подписанным на страницы Фонда Андрея ПервозванногоБФ «Протек» и Mr. Сковордкин
 
 · Ваш аккаунт должен быть открыт
 
 Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат сертификаты Ozon от Фонда Андрея Первозванного и приятные подарки от партнеров флешмоба: Благотворительного фонда «Протек» и компании Mr.Сковородкин
 
 Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 27 ноября на страницах Фонда Андрея Первозванного и в ВК
 
 Присоединяйтесь к нашему флешмобу!
 
 Поблагодарите свою маму, ей будет приятно!

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