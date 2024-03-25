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Фонд Андрея Первозванного приглашает авторов Самарской области принять участие в конкурсе «Семья и будущее России-2024»

25 марта 2024 17:22
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Фонд Андрея Первозванного приглашает авторов Самарской области принять участие в конкурсе «Семья и будущее России-2024»

Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда целевого капитала «Истоки» приглашают авторов принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику – «Семья и будущее России»-2024.

Ежегодно с 2014 года конкурс объединяет энтузиастов из всех уголков России – профессионалов медиасферы, которые рассказывают о радостях и заботах российских семей, освещают темы материнства, отцовства и детства. Напомним, конкурс «Семья и будущее России» является одним из направлений реализации семейно ориентированной информационной политики и проводится Фондом Андрея Первозванного с целью активизации профессиональной деятельности журналистов и медиаисследователей, освещающих, анализирующих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.

К участию в конкурсе 2024 года принимаются заявки-анкеты журналистов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представителей ВУЗов.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»: работы (3 в одной заявке)  должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

В 2024 году учреждена новая номинация – «Молодой журналист». В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

Для участия необходимо заполнить Заявку-анкету Заявителя ЗДЕСЬ. Доступ к заявкам откроется после официального объявления на сайте Фонда Андрея Первозванного. 

Работы принимаются до 25 июля 2024 г. Ссылки и материалы в файлообменниках должны быть доступны до 1 декабря 2024 года.

Более 160 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены в Москву 24-27 октября 2024 года на традиционную трехдневную конференцию. Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Положение о конкурсе размещено на странице сайта Фонда Андрея Первозванного.

Теги: Акценты

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