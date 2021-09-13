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Финал соревнований VolgaCTF 2021 пройдет в Самаре с 14 по 17 сентября в отеле Holiday Inn Samara.

VolgaCTF - это международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности, которые собирают более 1000 команд со всего мира, и являются одними из крупнейших в России. VolgaCTF проводится в два этапа: отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате, который состоялся в марте этого года, и финальные соревнования, которые по традиции проходят в Самаре. Команды защищают собственные сервисы и атакуют сервисы противников. За каждое успешное действие получают победные баллы.

Соревнования проводятся уже 11-й год и отвечают задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами соревнований выступают Самарский университет совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Соревнования пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора о недопущении распространения COVID-19.

В этом году в финальном этапе соревнований участвуют университетские команды из Кореи, Италии, Дании, Голландии, Индии, Вьетнама, Белоруссии, а также команды из российских вузов: ИТМО, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского электротехнического университета, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Новосибирского госуниверситета и Университета Иннополис.

«Департамент информационных технологий и связи активно поддерживает и проводит всевозможные мероприятия и фестивали в сфере робототехники, программирования, информационной безопасности, в том числе VolgaCTF. Губернатор Дмитрий Азаров в одном из своих посланий дал поручение проводить в Самарской области больше интересных мероприятий для IT-специалистов», — сказал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В прошлом году в отборочном этапе приняли участие больше 1250 команд.