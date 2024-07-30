"Филин": расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!
31 июля:
17.00-18.25 Морозко, 1964г 0+
18.35-20.10 Джуно, 2007г 12+
20.20-22.20 Фестиваль «Уличное кино», Внеконкурсная программа 16+ https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest
1 августа:
18.00-19.20 О тех, кого помню и люблю, 1973г 6+
19.30-20.10 Анна Ардова. Маленькие пьесы, 2022г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest )
20.20-22.00 Порох, 1985г 18+
2 августа:
17.30-18.00 Десантник Степочкин, 0+
18.10-19.35 Ответный ход, 1981г 12+
19.45-22.35 Интерстеллар, 2014г 18+
3 августа:
16.30-18.05 Бриллиантовая рука, 1969г 16+
18.15-20.05 Холоп, 2019г 18+
20.15-22.40 Побег из Шоушенка, 1994г 18+
Расписание на 4 августа будет позже!
Фото: Самарская набережная