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"Филин": расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом

30 июля 2024 17:57
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Смотрите на этой неделе.

Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!

31 июля:
17.00-18.25 Морозко, 1964г 0+
18.35-20.10 Джуно, 2007г 12+
20.20-22.20 Фестиваль «Уличное кино», Внеконкурсная программа 16+ https://wsffest.comhttps://vk.com/wsffest

1 августа:
18.00-19.20 О тех, кого помню и люблю, 1973г 6+
19.30-20.10 Анна Ардова. Маленькие пьесы, 2022г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest )
20.20-22.00 Порох, 1985г 18+

2 августа:
17.30-18.00 Десантник Степочкин, 0+
18.10-19.35 Ответный ход, 1981г 12+
19.45-22.35 Интерстеллар, 2014г 18+

3 августа:
16.30-18.05 Бриллиантовая рука, 1969г 16+
18.15-20.05 Холоп, 2019г 18+
20.15-22.40 Побег из Шоушенка, 1994г 18+

 Расписание на 4 августа будет позже!

 

Фото:   Самарская набережная

Теги: Волга Самара

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