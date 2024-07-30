"Филин": расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом

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Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



31 июля:

17.00-18.25 Морозко, 1964г 0+

18.35-20.10 Джуно, 2007г 12+

20.20-22.20 Фестиваль «Уличное кино», Внеконкурсная программа 16+ https://wsffest.com, https://vk.com/wsffest



1 августа:

18.00-19.20 О тех, кого помню и люблю, 1973г 6+

19.30-20.10 Анна Ардова. Маленькие пьесы, 2022г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest )

20.20-22.00 Порох, 1985г 18+



2 августа:

17.30-18.00 Десантник Степочкин, 0+

18.10-19.35 Ответный ход, 1981г 12+

19.45-22.35 Интерстеллар, 2014г 18+



3 августа:

16.30-18.05 Бриллиантовая рука, 1969г 16+

18.15-20.05 Холоп, 2019г 18+

20.15-22.40 Побег из Шоушенка, 1994г 18+



Расписание на 4 августа будет позже!

Фото: Самарская набережная