Филиал Российского общества «Знание» в Самарской области стал партнером региональной общественно-просветительской акции «За родное – за своё»

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Акция, которая стартовала в феврале и продлится до декабря 2024 года, приурочена к 175-летию со дня основания Самарской области. Просветительская акция призвана пробудить у жителей региона интерес к истории родного края, символике Самарского региона, актуализировать знания о достопримечательностях, природных богатствах, достижениях и перспективах развития. Старт мероприятиям по подготовке к празднованию юбилея региона осенью 2023 года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



К акции присоединились лекторы Общества «Знание», выдающиеся ученые-историки: доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории, заместитель заведующего кафедрой Самарского университета Эдуард Дубман, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета Петр Серафимович Кабытов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения Самарского университета Юрий Смирнов. Занимательные видеосюжеты на тему «Неочевидная Самара» подготовила журналист Инга Пеннер.



Лекторы Общества «Знание» рассказали об интересных фактах из жизни Самарской области: сколько городов на Волге построил князь Засекин, можно ли «удревнить» Самару и в чём для историков заключается сложность в изучении истории Самарской губернии, в честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова, с чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии, почему Куйбышев стал «запасной столицей», какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры.



«Я приглашаю воспользоваться цифровыми технологиями и приходить за информацией на наши цифровые платформы, получать и закреплять знания об истории Самарской губернии. Миссия общества «Знание» – это просвещение граждан. Более того, мы хотим, чтобы это были не разовые лекции, а некая база лекций онлайн, доступная в записи, чтобы спустя некоторое время можно было бы вернуться к этим материалам и при необходимости пересмотреть. Мы будем работать в разных форматах: электронный контент, видеосюжеты, прямые эфиры или эфиры на радио и другие форматы», — председатель регионального отделения общества «Знание» в Самарской области, ректор Самарского университета им. академика Королева Владимир Богатырев.



Ресурсы Общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu) стали основными площадками проведения интерактивных просветительских мероприятий.



В марте 2024 года у жителей области появилась возможность применить полученные знания и поучаствовать в викторине «За родное – за своё». Призовой фонд викторины составил 5 автомобилей «Лада», поездки в Москву на Международную форум-выставку «Россия» на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, состоящие из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.



Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области, Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», филиал Российского общества «Знание» в Самарской области.