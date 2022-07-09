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Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было

9 июля 2022 13:29
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Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Самаре: как это было

8 июля впервые в регионе прошел фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия охватили все муниципальные районы и городские округа губернии. Впервые в этом году День семьи, любви и верности в стране отмечался как официальный праздник.

Впервые церемония бракосочетания была организована на набережной, на фоне волжских пейзажей, - 36 пар воспользовались этой возможностью.

В этот день гости фестиваля могли посетить концертные и тематические площадки, поиграть в настольные игры, научиться танцевать свадебный танец на площадке вальс-проекта. Работала площадка художников, площадка Почты России (была организована отправка поздравительных открыток с Днем семьи, любви и верности), детская анимация, площадка арт-объекта «Город счастливых семей».

Для всех желающих работали фотозоны и консультационные площадки от управления ЗАГС Самарской области. Сотрудники управления помогали подавать заявления о заключении брака через портал Госуслуги, рассказывали о предоставлении госуслуг по экстерриториальному принципу.

Приглашаем посмотреть, как это было!

Праздник на набережной продолжался до вечера и завершился концертом.
Фото: Дильдина Светлана.

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Теги: Фоторепортажи

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