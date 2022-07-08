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8 июля 2022 года впервые в регионе прошел фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия охватили все муниципальные районы и городские округа губернии. Также впервые в этом году День семьи, любви и верности в стране отмечался как официальный праздник, этот статус ему был присвоен Президентом Рф Владимиром Путиным.



70 семейным парам региона, прожившим в браке 25 лет и более, сохранившим крепкие отношения, основанные на любви и верности, воспитавшим детей достойными гражданами общества, были вручены медали «За любовь и верность».



Проведено чествование 26 многодетных семей, в которых родились третьи и последующие дети; поздравления получили более 100 юбиляров семейной жизни.



В День семьи, любви и верности в Самарской области пожелали вступить в брак свыше 280 пар новобрачных, из них – 139 пар в Самаре.



Центральное мероприятие прошло на Самарской набережной. Открытие фестиваля сопровождал духовой оркестр под управлением М.Когана.



«Крепкая семья всегда была и остается основой общества. Поддержка и укрепление института семьи, повышение социальной защищенности материнства и детства – предмет особой заботы органов власти всех уровней. В нашем регионе в настоящее время действует масштабная и эффективно работающая система мер поддержки семей с детьми. Для нас в приоритете – обеспечение благополучия самарских семей. Будущее государства – в тех семьях, где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам», - отметил Глава региона Дмитрий Азаров в поздравительном адресе.



Впервые церемония бракосочетания была организована на набережной, на фоне волжских пейзажей, - 36 пар воспользовались этой возможностью.



В этот день гости фестиваля могли посетить концертные и тематические площадки, поиграть в настольные игры, научиться танцевать свадебный танец на площадке вальс-проекта. Работала площадка художников, площадка Почты России (была организована отправка поздравительных открыток с Днем семьи, любви и верности), детская анимация, площадка арт-объекта «Город счастливых семей».



Для всех желающих работали фотозоны и консультационные площадки от управления ЗАГС Самарской области.



Было подано более 10 заявлений о заключении брака в проактивном режиме. Сотрудники управления помогали подавать заявления о заключении брака через портал Госуслуги, рассказывали о предоставлении госуслуг по экстерриториальному принципу.



Представители отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области консультировали о полагающихся мерах социальной поддержки для молодых семей и семей с детьми.

В заключение фестиваля были объявлены итоги флешмоба свадебных фотографий «Семейный альбом Самарской области – 2022», который был запущен управлением ЗАГС Самарской области в преддверии праздника. В создании фотоальбома приняли участие более 200 самарских семей! Итоги опубликованы на официальной странице в ВК управления ЗАГС. Победителем стала семья Мироновых Александра Сергеевича и Юлии Сергеевны из Кинель-Черкасского района, чье фото получило наибольшую поддержку.



На площади Славы в рамках фестиваля представлена фотовыставка «Вместе можем больше», приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности.

В экспозиции - фотографии счастливых и крепких семей Самарской области. Фотовыставку также можно увидеть на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы.



Праздник на набережной продолжался до вечера и завершился концертом.

Фото: департамент информационной политики СО