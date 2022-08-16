Фестиваль набережных «ВолгаФест 2022» стартует в Самаре 23 августа

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«ВолгаФест» – ежегодный мультиформатный фестиваль на открытом воздухе в Самаре – проходит на набережной реки Волги с 2016 года. За эти годы он смог завоевать репутацию главного летнего мероприятия и приобрёл статус межрегионального, став не только визитной карточкой Самарской области, но и заметным культурным событием в жизни всей России.



Долгожданный праздник для волжан всех возрастов уже является живой традицией, которая привлекает в Самару туристов из других регионов и стран. Неповторимые волжские закаты, лекции и мастер-классы, театральные перформансы и инсталляции, танцы и музыка, поэтические батлы и концерты. Самарская набережная на шесть дней превратится в единое арт-пространство.



В этом году «ВолгаФест 2022» пройдёт на первой очереди набережной с 23 по 28 августа. Тема года – «Детство». На фестивале будут происходить настоящие чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети – пережить яркие моменты, и, возможно, немного повзрослеть. «ВолгаФест 2022», как говорят сами организаторы, не для детей, а про детей – посвящение радости, беззаботной жизни и, конечно же, волшебству.



На пляже первой очереди набережной Самары будет возведён Фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром. Гости фестиваля смогут увидеть специально созданный к событию спектакль «Сказка о потерянном голосе», услышать много музыки: хип-хоп вкупе с фольклором Восточной Азии, психоделический фанк, ретро-поп, пост-R’n’B и новый романс; стать свидетелем хореографического таинства на песке – танцевальные перформансы и сайт-специфик постановки. Желающие смогут отведать волжской кухни, приобрести сувениры от локальных брендов и дизайнеров. Полюбившиеся маркеты еды и креативных предпринимателей также будут работать на территории старой набережной.



Гости смогут помузицировать в волшебном лесу в рамках музыкальной программы «Дом Устинова» – погрузиться в пространство импровизации в ностальгическом домике на дереве вместе с Дмитрием Устиновым, композитором, ди-джеем, идеологом музпрограммы фестиваля Пикник «Афиши». Каждый вечер на площадке – концерт со световой инсталляцией.



Помимо шоу и развлекательных мероприятий, «ВолгаФест» предлагает обширную образовательную программу. Просвещаться можно будет в Фестивальном клубе. На площадке для лекций и творческого нетворкинга детство откроется с нескольких сторон – научной, практической, педагогической, психологической и философской.



Как всегда, для исследователей арт-объектов будет много интересного. На пляже появится интерактивный Лес-лабиринт от московского архитектурного бюро «Дружба» – игровое пространство для всей семьи, а полюбившиеся гостям «ВолгаФеста» художники из Ижевска («Творческая Дача») возведут гигантскую скульптуру Алангасара – героя уральского эпоса, окружённого фонтанами и волшебными зверями.



Ещё посетителей ждет Дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками от самарского бюро Pogodin Rogov Group.



Взрослым и детям предложат посетить музейное царство. Третьяковка в Самаре, музей Алабина, музей Модерна, Литературный музей – культурные институции представят свои площадки как городок на песке, подчинённый сказочной логике. Здесь посетители смогут увидеть жилище древнего волжанина, очутиться в подводном мире, познакомиться с Бабой Ягой и даже оказаться в желудке у чудища.



Без всяких сомнений, одной из уникальнейших площадок «ВолгаФеста» станет археологическая. Возможность прикоснуться к тайнам древности и откопать 10-метрового Волгозавра представится каждому желающему! Любители археологии и мифов прямо на пляже смогут принять участие в раскопках и откопать волжское чудище. В помощь археологам-дилетантам – волонтёры, а также кисточки, совки и другие атрибуты раскопок.