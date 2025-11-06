Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек

166

Молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи стал победителем ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик на 2026 год в рамках национального проекта «Семья».

Практика Молодежный фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» реализуется в Самарской областной библиотеке для молодежи уже более 10 лет. С 2021 года фестиваль стал главным итоговым событием года в деятельности Инклюзивной творческой лаборатории.

В течение года участники фестиваля – дети и молодежь с ОВЗ и без особенностей в возрасте от 12 до 35 лет, а также специалисты учреждений, развивающих инклюзию в сфере культуры, НКО, на базе которых ведется инклюзивная творческая деятельность – готовят творческие продукты, лучшие из которых демонстрируются на кульминационном мероприятии.

"Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик. Самарская областная библиотека для молодежи берет на себя задачи по взаимодействию с творческими коллективами и культурными учреждениями для вовлечения их в инклюзивную культурную деятельность", –делятся организаторы проекта.

Фото: минкульт СО