Фейки дезориентируют и создают панику – выявило исследование АНО «Диалог»

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74% россиян считают главным источником фейков интернет-СМИ. К таким выводам пришли специалисты АНО «Диалог» и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Они оценили доверие к разным информационным ресурсам и осведомленность о фейках с помощью онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 3380 человек.

Как показало исследование, 97% пользователей интернета знают, что такое фейковая информация. Основным источником фейков опрошенные считают онлайн-СМИ (74%), реже — телевидение и традиционную прессу (64%), а также социальные сети (38%), изредка — мессенджеры. Стоит отметить, что мнение друзей, родственников и знакомых подавляющее большинство не подвергает сомнениям, в качестве недостоверных источников их указали только 5% респондентов.

При этом люди склоны считать привычный им источник информации более честным. Как рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, те, кто смотрит в основном телевидение, считают, что фейков больше в интернете, и наоборот.

У жителей России изменилось и само отношение к фейкам: 63% опрошенных убеждены, что распространение лживой информации в соцсетях представляет серьезную опасность, а в мае 2020 года, такое мнение высказывало около 80% опрошенных.

«Опасность недостоверной информации стала понятна в 2020 г. с массовым появлением фейков о коронавирусе, что привело к негативным последствиям и отразилось на уровне вакцинации», – отметил директор РОЦИТа Рустам Сагдатулин.

В этом году количество людей, которые видят в фейках угрозу снизился на 17%, это может означать, что люди развивают критичность к поступающей информации, а значит в меньшей степени опасаются вреда от ложной информации. Между тем, расслабляться еще очень рано, так как возрастают количество и качество фейковой информации.

«Выявление фейков и дипфейков – важная составляющая работы ЦУР Самарской области, т.к. интернет-СМИ становятся все более значимым источником новостей, а для большой части пользователей – единственным. Специалистами ЦУР выстроена системная работа по выявлению, верифицированию и опровержению фейков в информационном поле региона, – рассказал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. – В частности, достигнуты договоренности с Самарским университетом по экспертной оценке подлинности цифровых изображений и видео методами искусственного интеллекта, что позволяет выявлять дипфейки. Для быстрой верификации и опровержения фейков налажены контакты с представителями СК, МВД, Прокуратуры, МЧС».

Сергей Рыжиков привел примеры: в конце июня был обнаружен и нейтрализован фейк федерального уровня о жестоком убийстве сироты в Самарской области, в октябре – видео-фейк о грубом нарушении ПДД с прыжком молодого человека под троллейбус в Самаре, на прошлой неделе – фейк о том, что подросток отравился в школьной столовой.

По мнению опрошенных фейки опасны по трем основным причинам: поскольку дезориентируют людей (28%), их не умеют отличать от правды (20%), они создают панику (11%).

Результаты опроса наглядно демонстрируют, что работа по выявлению фейков и дипфейков своевременна и очень важна, так как ложная информация затрагивает важнейшие сферы жизни жителей страны. Как отметили респонденты опроса чаще всего им встречаются фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже – со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами.

Фото: pixabay.com