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Федор Добронравов встретился в Самаре с военнослужащими, участвовавшими в специальной операции

28 июня 2022 13:44
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Федор Добронравов встретился в Самаре с военнослужащими, участвовавшими в специальной операции

Федор Добронравов встретился с военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО), принимавшими участие в специальной операции на Украине, в 426 военном госпитале в Самаре.  Мероприятие было организовано начальником Дома офицеров Самарского гарнизона Александром Назаренко.

Пациенты госпиталя и его персонал были искренне рады увидеть любимого актера. Фёдор Викторович поинтересовался о самочувствии военнослужащих, ответил на интересующие вопросы  рассказал собравшимся в больничном коридоре зрителям об особенностях съемок сериала «Сваты» и о своей службе в Воздушно-десантных войсках. В ходе откровенной беседы с военнослужащими, он выразил им слова поддержки и наилучшие пожелания.

Ранее военнослужащих в 426 военном госпитале в Самаре посетили народный артист России Владимир Борисов и основатель группы "Серьга" Сергей Галанин.

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