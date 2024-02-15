ФБУ «Самарский ЦСМ» приглашает на совместный семинар

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16 февраля в гостинице Холидей Холл Самара пройдет совместный семинар «Эталонное метрологическое и контрольно-измерительное оборудование на промышленных предприятиях Самарской области – состояние, тенденции, перспективы в современных реалиях», который проводится ФБУ «Самарский ЦСМ», Группой компаний «ЭлМетро», ООО «Пожгазприбор», ФГБОУ ВО «СамГТУ» и ООО «Проминком».

В программе семинара обсуждение самых актуальных вопросов отрасли, таких как «Реальный опыт эксплуатации метрологических стендов для поверки преобразователей давления и уровня на примере решений ЭлМетро», «Газоаналитическое оборудование собственной разработки ООО «Пожгазприбор» и «Отечественные буйковые уровнемеры LTD» от ООО «Проминком». Партнеры из ФГБОУ ВО «СамГТУ» поднимут вопросы импортозамещения при проектировании систем автоматизации в промышленности подготовки кадров для отрасли.

Кроме того, в рамках совместного семинара состоится подписание документов об открытие в Самаре официального сервисного центра ГК «ЭлМетро» на базе ФБУ «Самарский ЦСМ». Также предусмотрена выставка российских разработок для отрасли. Начало семинара 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99. ​Гостиница HolidayHall