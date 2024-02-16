ФАС возбудила дело против "Яндекса"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Яндекса" за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

"Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ", — указано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, поступила жалоба на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Объявление распространялось в поисковой системе "Яндекс".

Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона "О рекламе" в отношении рекламодателя и рекламораспространителя. Если будут установлены нарушения, организации привлекут к ответственности по пункту первому статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Им грозит административный штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей, пишет РИА Новости.