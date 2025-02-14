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ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона

14 февраля 2025 11:22
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ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона

Сегодня стало известно, что МегаФон поднимает стоимость ряда тарифов на 20%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проверит обоснованность этого решения, пишет iphones.ru.

В ведомстве заявили, что оператор не предупреждал их о своем намерении.

Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

— ФАС

В МегаФоне ответили, что компания предлагает новые услуги на основе анализа потребления услуг абонентами. При этом у них есть возможность отказаться от изменений.

Мы внимательно следим за особенностями потребления услуг связи нашими клиентами. По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления. При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг – сделать это можно в личном кабинете.

— МегаФон

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