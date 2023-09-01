Фарит Мухаметшин принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню знаний в Самаре

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Сенатор посетил Гимназию №3 Самары, а также Самарский национальный университет им. С.П. Королёва, поздравил учащихся и студентов с новым учебным годом, рассказал о своем профессиональном и жизненном опыте, пообщался с молодыми людьми в неформальной обстановке и дал важные напутствия на будущее.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин в г. Самара принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний.

Фарит Мухаметшин начал день с посещения торжественной линейки в самарской Гимназии №3, которая является членом ассоциированных школ ЮНЕСКО и абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018». Сенатора встретила Светлана Ильина, директор Гимназии, Председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года», Почетный работник общего образования РФ.

После официальной части сенатор провел открытый урок для учеников 10-х классов, на котором поделился своим профессиональным и жизненным опытом. Школьники заострили особое внимание на многолетней дипломатической службе сенатора и его зарубежном опыте в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла России. Фарит Мухаметшин поделился своими профессиональными знаниями в сфере дипломатии и полезными советами планирования карьерного пути на государственной службе, процитировав слова Президента России о том, что «Служение Отечеству – это особое счастье и честь». Фарит Мухаметшин также приоткрыл завесу особенностей внутренней структуры и специфики работы Комитета Совета Федерации по международным делам. Эта тема была особенно актуальна для ребят в силу международного профиля их учреждения.

Отвечая на вопросы гимназистов, сенатор также вспомнил свои школьные годы и на собственном опыте посоветовал помимо учебы, уделять достаточное внимание развитию своего творческого потенциала, расширению кругозора, общению с товарищами и налаживанию дружеских контактов, которые ребята пронесут через года.

Во второй половине дня сенатор посетил Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. На встрече со студентами социально-гуманитарного института, где в том числе обучаются специалисты-международники, он поздравил всех присутствующих с Днем знаний, пожелал больших успехов в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности.

Фарит Мухаметшин отдельно рассказал о работе Центра им. Е.М. Примакова и Зала ООН, созданных на площадке Самарского университета. Оба проекта по-своему уникальны, так как предлагают студентам доступ к самым актуальным исследованиям в сфере международных отношений и публичной дипломатии, помогают проводить профильные конференции, семинары и круглые столы, а также обмениваться знаниями и мнениями по наиболее важным вопросам международной повестки. Сенатор провел отдельную встречу с руководством и активом Центра Примакова, на которой обсудил планы его работы на учебный год и дальнейшие перспективы развития. В ходе встречи были высказаны идеи, которые будут использованы в последующей работе.

Фото – пресс-служба Совета Федерации