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Еженедельные приемы граждан по вопросам взыскания алиментов в регионе продолжаются

22 декабря 2023 13:28
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Еженедельные приемы граждан по вопросам взыскания алиментов в регионе продолжаются

В ГУФССП России по Самарской области состоялся очередной прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей. Заместитель руководителя регионального управления Сергей Корсунов и Уполномоченный по правам ребенка Юлия Николаева детально разобрали вопросы обратившихся и взяли их на  контроль.

Первой к должностным лицам обратилась жительница Оренбургской области. Ей пришлось обратиться за помощью к судебным приставам после того, как бывший муж перестал перечислять алименты на содержание ребенка. Долг мужчина накопил немаленький – свыше 700 тысяч рублей. Однако процесс взыскания денежных средств усложнился тем, что мужчина начал скрываться от сотрудников Службы и игнорировать требования о явке на прием в отделение. По итогу встречи было принято решение объявить должника в розыск.

Немного иная ситуация у взыскательницы из г. Самары. Здесь неуплату алиментов бывший муж аргументировал тем, что в настоящее время нигде не работает, и других источников дохода у него также нет. Судебным приставам удалось убедить мужчину трудоустроиться, чтобы начать помогать своему ребенку. В итоге он устроился на работу в маркетплейс. Сотрудником Службы направлено руководству компании постановление об удержании с заработной платы должника части денежных средств в счет алиментной задолженности.

Практика проведения приемов граждан по вопросам взыскания алиментных платежей будет продолжена. Следующая встреча запланирована на 28 декабря. Записаться на прием можно телефону: +7(917) 017-36-87.

 

Теги: Судебные приставы

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