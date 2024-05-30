Этой весной в Самаре выбирали розы и пионы

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По данным маркетплейса локальных магазинов Flowwow, спрос на авторские букеты в Самарской области весной 2024 года вырос на 50% по сравнению с весной 2023 года. При этом средняя стоимость авторской композиции увеличилась на 15,7% и составила 3185 рублей.

Высоким спросом этой весной также пользовались и монобукеты. Спрос на них вырос в 1,5 раза по сравнению с весной 2023 года. Средняя стоимость букета из одного сорта цветов за это время увеличилась на 23,2% и составила 3042 рублей.

Самым популярным цветком среди жителей Самары стала роза. Спрос на букеты из роз разных сортов продолжает расти от года к году. Так, этой весной он увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом розы не только удерживают, но и укрепляют лидирующие позиции среди горожан. Например, их покупают в 3,4 раза чаще, чем популярные гипсофилы.

Аналитики платформы отметили, что жители Самары стали все чаще отдавать свое предпочтение пионам. Так, спрос на них за весенние месяцы текущего года вырос в 1,8 раза по сравнению с весной 2023 года. По прогнозам, высокая востребованность этого цветка сохранится и в течение первой половины лета. Аналитики также ожидают увеличение спроса на пионы в ближайшее время из-за наступления их сезона.

В рейтинг популярных цветов среди жителей города также попали гортензии и тюльпаны.

Цветы по популярности среди жителей Самары весной 2024 года 1 Розы 2 Гипсофила 3 Гортензия 4 Тюльпаны 5 Пионы

«За последние два года мы стали замечать резкий рост интереса жителей города к пионам. Так, спрос на них в среднем растет в 1,5 – 2 раза от года к году в конце весны. Это связано в первую очередь с началом их сезона, который приходится на период после майских праздников. При этом пик востребованности наступает в середине июня. Именно в это время у горожан появляется наиболее широкий выбор из разного количества сортов данного цветка, а цены становятся более доступными», — отметил ведущий менеджер по привлечению партнеров и аккаунтингу Flowwow Алексей Белкин.

Фото: Дильдина Светлана