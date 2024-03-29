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Этой весной дачники Самары активнее всего покупают малину и розы

29 марта 2024 13:07
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этой весной дачники Самары активнее всего покупают малину и розы

По данным аналитиков Авито, в этом году продажи рассады в Самаре пока выросли на 16%, но уже заметны лидеры спроса, которые стали продаваться существенно чаще, хотя сезон еще только стартовал.  Возглавили список самых продаваемых  саженцев в феврале-марте малина (х3 в продажах), розы (х2) и баклажаны (х2). По доле продаж лидируют саженцы роз, клубники и петунии. А вот интерес к выращиванию капусты и томатов снизился. Авито выяснил, что еще будет в этом году на грядках и клумбах у дачников из Самары и сколько стоят растения, размещенные на площадке.

Готовиться к лету садоводы и огородники традиционно начинают ранней весной, а кто-то и вовсе в конце зимы. Чтобы сэкономить время, силы и увеличить шансы на успешный урожай, многие покупают готовые саженцы — в феврале-марте их продажи традиционно начинают расти. В этом году за этот период продажи рассады выросли на 16% год к году. При этом самые большие доли продаж на платформе — у роз (26% от общего числа продаж), клубники (15%) и петунии (6%).

Ягодный бум

Малина в этом году продается чаще в 3 раза. Ее саженцы можно купить по цене от 50 рублей при покупке от 10 штук или выбрать саженцы побольше, от 1000 рублей. Продажи клубники год к году уменьшились на 38% —  это нормальный показатель после бурного роста в 2023, когда  саженцы этой ягоды покупали в два раза чаще, чем в 2022. На площадке продается огромное количество сортов клубники — даже у одного продавца можно выбрать из 27 видов. Цена на Авито начинается от 6-7 рублей за небольшой саженец и от 50 за кусты покрупнее.

Сделать салат

Продажи баклажанов в этом сезоне выросли в 2 раза. Рассаду «синеньких» можно найти по стоимости от 50 рублей за штуку. Продажи огурцов в сравнении с 2023 годом выросли на 3%. Также в этом году не изменились продажи перцев. Именно их чаще всего выращивают рассадным способом. На Авито такую рассаду можно купить по цене от 10 рублей за саженец. На площадке продаются самые разные сорта — от крупных сладких до мелких острых. А вот продажи капусты и помидоров в этом году уменьшились на 67% и 61% соответственно.

Цветочный магазин дома

В 2 раза увеличились продажи роз, по доле продаж они до сих пор одни из лидеров. Эти цветы — самые популярные обитатели дачных садов. Они требуют много внимания, но при этом уход за ними нельзя назвать сложным. Их любят не только за красоту, но и за неповторимый аромат. А из лепестков некоторых сортов можно делать варенье, мармелад и начинку для сладостей. Розы разных сортов продаются на Авито по цене от 100 рублей.

На 12% чаще покупали хризантемы. Этими многолетними цветами дачники часто украшают свои сады — они ярко цветут и не боятся ветров и сквозняков. Минимальная цена за их рассаду на Авито — 40 рублей. Это на четверть меньше, чем в прошлом году. Украшать сады дачников из Самары продолжают бархатцы — за год их продажи выросли на 5%. На Авито представлено огромное количество сортов этих видов самых разных видов окраски. Минимальная цена за саженец — 35 рублей.

Теги: Опрос

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