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«Это у нас семейное»: Самарская область в десятке регионов по количеству семей, выполнивших задания

1 февраля 2024 15:59
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31 января 2024 года завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное».

31 января 2024 года завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В начале февраля по его итогам станут известны полуфиналисты конкурса, а также обладатели призов от организаторов, членов Наблюдательного совета и партнеров.

О запуске семейного проекта 1 сентября объявил Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. 23 января во время открытия Года семьи на встрече с российскими семьями, среди которых были участники конкурса «Это у нас семейное», Глава государства положительно оценил первые итоги конкурса. «1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть: 600 тысяч человек у нас принимает участие, свыше полумиллиона. Вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным. Здесь участвуют все поколения семейные, вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, инициатива создания на платформе «Россия – страна возможностей» конкурса для семей принадлежит семье Скатковых из Самары. «Наш регион богат талантливыми, инициативными людьми. И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых о проведении конкурса «Это у нас семейное», поддержанного Главой государства и ставшего проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», –­ отмечал  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству семейных команд, выполнивших задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное». Рейтинг возглавили Москва, Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область, Удмуртская область, Пермский край, Краснодарский край. Из зарубежных стран самыми активными в дистанционном этапе оказались Казахстан, Ливия, Таджикистан и Хорватия.

В рамках дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» семейные команды выполняли задания на разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Рецепт Жуковых», а также участвовали в «Викторине».

В начале февраля станут известны полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф.

Помимо возможности попасть в полуфинал конкурса, в рамках выполнения заданий дистанционного этапа участники соревновались за возможность получить подарки от организаторов, партнеров и членов Наблюдательного совета конкурса.

Более 3 000 семейных команд получат призы, обладателей которых выберут члены Наблюдательного совета конкурса. В разных заданиях – разные подарки, всего 6 000 – от 100 до 600 в каждом задании. Среди призов – смарт-часы, умные часы, термокружки, коврики для йоги и фитнеса, спортивные сумки на каждого члена команды, микроволновые печи, телевизоры, ноутбуки, умные колонки, другая бытовая техника и крупные подарки – на семейную команду.

Свои подарки подготовили и сами члены Наблюдательного совета конкурса, например, концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Маликова.

Продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов выберет семью, которая посетит студию звукозаписи Black Star и получит возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках лейбла. «Такие конкурсы как «Это у нас семейное» сближают людей. В мире, когда много тревог, только семья успокаивает и делает завтрашний день более стабильным. У наших бабушек и дедушек были крепкие семейные традиции. Задача конкурса – напомнить о них, воссоединить семью, сделать так, чтобы наше младшее поколение помнило о своих корнях. И тогда, когда наши дети вырастут, своих детей они будут воспитывать в духе традиционных ценностей и уважения к близким, а семья будет становиться крепче и дружнее», – отметил Павел Курьянов.

Певец, предприниматель Сергей Жуков стал автором задания дистанционного этапа «Рецепт Жуковых». Участникам предлагалось приготовить шарлотку по фирменному рецепту семьи музыканта. Сергей Жуков выберет семейную команду, которую пригласит в гости к своей семье. «Это у нас семейное», мне кажется, – первый глобальный, настолько всеобъемлющий конкурс, который объединил огромное количество семей по всей нашей стране. Я лично знаю семьи, которые отправляли заявки, которые желают дойти до финала не только из-за призов. Главное слово конкурса – «семейное», объединение семьи – это главный его посыл, который мы хотим донести до всей нашей страны. Благодаря конкурсу, мы снова обретаем такие важные ценности, как общение с нашими детьми, со старшими поколением – мамами, бабушками. В наше время поддержка семьи, родных и близких – самое важное, что может быть. Если мы вместе, если мы рядом, если вокруг нас царит любовь, мы сможем все!» – отметил Сергей Жуков.

Партнеры, принимавшие участие в разработке заданий дистанционного этапа конкурса, выберут семьи, которые станут обладателями специальных призов. Среди них посещение развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк» в Москве и Казани от киностудиии «Союзмультфильм» за выполнение задания «Мультсемья» и экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в Мурманске за выполнение задания «Изобретатели» от Госкорпорации «Росатом».

Обладатели же главных призов – 30 сертификатов на улучшение жилищных условий и 300 больших семейных путешествий – определятся летом на грандиозном финале конкурса.

За пять месяцев конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи 587 267 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Теги: Самара

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