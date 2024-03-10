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Эндокринолог: четыре способа сбросить вес без усилий

10 марта 2024 17:50
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Сбросить лишний вес относительно легким способов возможно, если изменить пищевые привычки и образ жизни.

Сбросить лишний вес относительно легким способов возможно, если изменить пищевые привычки и образ жизни, сообщает врач-эндокринолог Зухра Павлова, пишут "Известия".

Как отметила эксперт, для этого необходимо принимать больше воды, поскольку люди нередко заменяют ее различными напитками.

«Надо научиться пить воду между приемами пищи. Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов [после предыдущего приема пищи], а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить», ― сказала доктор в беседе с радио Sputnik 8 марта.

Если пить больше воды, заявила врач, можно «совершенно спокойно проводить три и более часов без пищи».

Также для борьбы с лишним весом необходимы жидкие блюда, например, суп. Павлова подчеркнула, что суп нельзя есть быстро, поскольку организму необходимо время, чтобы начать вырабатывать гормон насыщения.

Еще один полезный лайфхак для похудения ― тщательное пережевывание пищи. В этом случае работает тот же механизм, что и с жидкими блюдами: за более длительный прием пищи организм успевает выработать необходимые гормоны, из-за чего человек съедает меньше.

Кроме того, Павлова указала на важность режима сна.

«Человек, который ложится спать поздно, после полуночи, всегда будет иметь проблемы с лишним весом, даже если он старается есть меньше. Ему в принципе тяжело это будет делать, потому что ему придется как-то сохранять бодрость в течение дня при желании спать, для этого ему придется что-то пить и есть, и вода в этом плане будет помогать значительно меньше, чем сладости, вкусности, какие-то стимулирующие вещества, энергетики, кофе», ― резюмировала эксперт.

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