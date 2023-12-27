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«Елка желаний» исполнила мечты маленьких жителей Ставропольского района

27 декабря 2023 12:58
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«Елка желаний» исполнила мечты маленьких жителей Ставропольского района

В Самарской области продолжается новогодняя акция «Елка желаний». В ней может принять участие любой неравнодушный житель региона, готовый подарить детям праздник и исполнить заветные мечты юных земляков. В этом году около двух тысяч маленьких самарцев получат желанные подарки от Деда Мороза и его добровольных помощников.
И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина приехала к юным жителям Ставропольского района, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Накануне ребята из многодетных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обратились к Деду Морозу с трогательными посланиями, поделились своими мечтами и пожеланиями.

Ребята вместе с родителями собрались в районной администрации, чтобы встретиться с Дедом Морозом и его помощниками, услышать теплые слова поздравлений и получить долгожданные подарки.
«Это замечательная акция, которая на протяжении многих лет дарит радость детям. Они воспринимают это с огромной радостью и искренне верят, что Дед Мороз исполнит их мечты», - говорит председатель женсовета села Русская Борковка Галина Мошнинова.

Пожелания у ребят всегда очень индивидуальные, кто-то хочет мягкую игрушку, кому-то по душе набор для творчества. И все же есть подарки, о которых мечтают многие дети. В прошлом году, например, особой популярностью среди юных жителей Ставропольского района пользовались коньки. Накануне этого Нового года в списке желанных подарков лидируют тюбинги и умные колонки.

«Я хочу вас всех от души поздравить с Новым годом! Хочу пожелать, чтобы все ваши желания и мечты исполнялись. Самое главное – чтобы исполнялись желания у наших детей, чтобы они верили в чудо, и мы тоже продолжали верить в чудо», - обратилась к ребятам, родителям и опекунам Наталья Катина.

С каждым годом «Елка желаний» объединяет все больше неравнодушных самарцев. С начала проведения акции жители региона исполнили около 25 тысяч детских желаний. В этом году в регионе установлено 60 «Елок желаний». Напомним, на них размещены и открытки с пожеланиями детей военнослужащих – участников специальной военной операции. Исполнить детскую мечту может каждый.

Накануне в акции, по традиции, принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона призвал всех жителей области не оставаться равнодушными к просьбам детей и исполнить их мечты.

Фото: Ксения Федосова, «Волжская коммуна»

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