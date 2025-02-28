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Эксперты выяснили, как самарцы просят прощения

28 февраля 2025 10:39
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эксперты выяснили, как самарцы просят прощения

Дейтинг-cервис Mamba совместно с ювелирным брендом Sokolov изучили, как подходят к примирению самарские мужчины и женщины, и что действительно помогает восстановить гармонию в отношениях.

Кто первым говорит «прости»

Противостояние полов в вопросе примирения оказалось весьма любопытным. 65% мужчин готовы извиниться, если действительно чувствуют за собой вину. А вот женщины оказались более гибкими: 58% признаются, что именно они просят прощения первыми.

Слова vs действия: что работает лучше?

Старая поговорка «меньше слов — больше дела» актуальна и в любовных отношениях. Подавляющее большинство женщин (75%) и солидная часть мужчин (71%) уверены: действия говорят громче любых слов. Но не спешите выбрасывать из лексикона нежные признания — они тоже в цене. 31% мужчин и 26% дам считают, что внимание и ласковые слова творят настоящие чудеса в примирении.

Подарки со смыслом: что действительно растопит сердце

Когда дело доходит до «извинительных» подарков, мужчины остаются верны классике: больше половины (57%) по-прежнему верят в магию цветов, а 21% делают ставку на сладкие сюрпризы. Но вот что действительно любопытно — женщины мечтают совсем о другом! 72% дам признаются: лучше всего работают украшения. Почему? Всё просто: они остаются с тобой как памятный знак. В списке желаний лидируют кольца (25%), сверкающие бриллианты (27%) и изящные серьги (12%).

Душевное примирение: разные подходы

В способах примирения мужчины и женщины заметно отличаются. Дамы оказались большими сторонницами откровенных разговоров — целых 82% предпочитают разложить всё по полочкам в прямом диалоге. Мужчины же выбирают язык поступков: 34% первыми идут на контакт, а 9% выражают чувства через молчаливую заботу — готовят ужин, делают массаж или просто обнимают покрепче.

Секретный рецепт: как вообще не ссориться

У каждого пола свой рецепт идеальных отношений без ссор. Мужчины делают ставку на компромисс (39%), честный разговор (32%) и умение слушать партнёра (22%). У женщин своя формула счастья: открытый диалог (27%), готовность уступить (30%) и — что особенно интересно — уважение личных границ (16%).

Но есть и универсальная истина, с которой согласны все: без желания понять человека никакие цветы, украшения и задушевные разговоры не спасут отношения. Похоже, главный секрет крепкой любви — это всё-таки умение слышать друг друга. А подарки — это уже приятный бонус!

В опросе Mamba и Sokolov приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Теги: Опрос

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