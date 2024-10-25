Эксперты назвали современные устройства для поддержания здоровья осенью

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Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова рассказала, какие гаджеты можно использовать дома для профилактики и лечения ОРВИ. А сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер изучил спрос на соответствующие товары.

Осенью температура воздуха снижается, повышается активность вирусных агентов, и в результате растет заболеваемость. Врач СберЗдоровья назвала три устройства, которые можно использовать для профилактики, лечения и диагностики ОРВИ и других заболеваний в домашних условиях.

Увлажнитель воздуха — устройство для поддержания необходимой влажности в помещении: оптимальный её уровень составляет 40-60%. Сухой воздух способствует испарению влаги с кожи и слизистых и за счет этого снижается местный иммунитет дыхательных путей.

Небулайзер — устройство для проведения ингаляции в домашних условиях при некоторых болезнях, например, бронхите или пневмонии. По назначению врача использование гаджета возможно с различными лекарственными препаратами или просто с физиологическим раствором для уменьшения отёка и увлажнения дыхательных путей.



Умная камера здоровья — медицинское устройство, предназначенное для удаленного осмотра пациента врачом телемедицины. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись внутренних полостей горла, носа, ушей, а также кожи. Гаджет синхронизируется с мобильным приложением в смартфоне и передаёт данные врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций.

В сентябре в Купере россияне приобрели в 3 раза больше небулайзеров, чем в августе этого года. За этот же период спрос на увлажнители увеличился в 2 раза. В основном заказывают полноразмерные домашние ингаляторы и компактные портативные гаджеты для взрослых и детей. Чаще всего выбирают небольшие увлажнители с подсветкой и функцией распыления ароматов, настольные варианты с озонированием и устройства с сенсорным и дистанционным управлением.

Осенью для поддержания здоровья россияне также приобретают витамины, а для защиты от респираторных инфекций — медицинские маски. Среди витаминов в сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года жители страны чаще выбирали витамин С, спрос на него вырос в 12 раз. Витаминные комплексы стали покупать в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

При этом врач СберЗдоровья отмечает, что витамины и микроэлементы лучше всего усваиваются организмом, когда они поступают вместе с пищей. Синтетические добавки, в свою очередь, могут навредить здоровью. В связи с этим важно уделить внимание своему рациону: употреблять достаточное количество белков, включать в меню рыбу, нежирные сорта мяса и птицы, молочные продукты, а также разнообразные овощи, фрукты, семечки, орехи и неочищенные злаки. Такое питание обеспечит организм всеми необходимыми витаминами и минералами.