Эксперт рассказала о полезных свойствах оливок

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При выборе оливок следует внимательно осмотреть упаковку на наличие дефектов и убедиться в ее герметичности, а также обратить внимание на состав: лучше, если в нем будет минимальное количество консервантов и добавок. Оливки должны иметь однородный цвет. Исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала «Известиям» о полезных свойствах оливок.

«Оливки весьма питательны. Их калорийность около 115–145 ккал на 100 г (зависит от сорта и способа приготовления). В составе есть белки — около 0,8 г, жиры — 10–15 г (в основном мононенасыщенные, полезные для сердца), углеводы — 3–4 г, а также витамины Е, К, железо, медь, кальций, натрий, антиоксиданты (полифенолы)», — объяснила Лялина.

По ее словам, оливки делятся по уровню зрелости на зеленые (неспелые), черные (спелые) и окрашенные (зеленые, покрашенные черным раствором).

Согласно мнению эксперта, оливки способствуют улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы, повышают иммунные характеристики благодаря антиоксидантам, поддерживают здоровье кожи и волос (благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витамина Е). У мужчин оливки способствуют увеличению уровня тестостерона и оказывают благоприятное влияние на репродуктивную систему, в то время как у женщин помогают в регулировании гормонального баланса и облегчают симптомы ПМС и менопаузы.

«Оливки можно применять как лекарство: они снижают уровень «плохого» холестерина, укрепляют сосуды, нормализуют пищеварение, замедляют процессы старения, предотвращают воспаления. При этом важно помнить, что высокое содержание соли в оливках опасно при гипертонии и заболеваниях почек», — подытожила Лялина.

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