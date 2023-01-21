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Эксперт перечислил прибыльные сферы для самозанятых

21 января 2023 11:43
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Эксперт перечислил прибыльные сферы для самозанятых

Сооснователь платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков рассказал 21 января в разговоре с RT о наиболее прибыльных сферах для самозанятых.

«Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители рабочих специальностей. С точки зрения численности это по-прежнему самая большая категория работников, выбравших такой налоговый режим», — отметил он.

Автоперевозки и ремонт автотранспорта — ниша, в которой можно неплохо заработать, полагает Зюков. Кроме того, стабильный доход приносит всё, что связано с бьюти-услугами.

Также востребованы клининговые услуги. Это направление, по данным эксперта, выбрали 150 тыс. самозанятых, пишут "Известия".

По-прежнему выгодно быть самозанятым в области рекламы и PR. Фотографы, дизайнеры, художники всегда найдут заказы, подчеркнул специалист. В список финансово выгодных ниш входит и индустрия здоровья, добавил Зюков.

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