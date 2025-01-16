Эксперт дала советы по выбору украшений для похода в театр

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Составляя образ для похода в театр, уделить внимание стоит не только одежде, но и аксессуарам, считает эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина. Она рассказала «Известиям» 16 января о том, какие украшения помогут подчеркнуть утонченный образ, а также какие фасоны и материалы будут смотреться наиболее выигрышно.

По ее словам, украшения придают завершенность любому наряду.

«Украшения отлично вписываются в образы для похода в театр. Они помогают выстроить визуальную гармонию человека и этой торжественной окружающей среды. Но лишь в том случае, если украшения грамотно подобраны! Ведь каждая деталь театрального интерьера дышит историей, величием и тонким вкусом. Аналогично детали вашего образа в идеале должны вызывать схожее ощущение», — отметила эксперт.

Как и на любом вечернем мероприятии, в театре уместны более крупные, акцентные украшения, чем в повседневной жизни. Это могут быть длинные серьги, фантазийные шейные украшения, широкие браслеты, крупные кольца. В плане общего стиля Ракутина посоветовала отдавать предпочтение классике, но также допускаются элементы богемности и винтажного стиля в современном прочтении.

Что касается материалов, по мнению эксперта, лучше выбрать золото, цветные драгоценные камни, бриллианты, жемчуг или их имитации. Подойдет всё, что выигрышно мерцает в вечернем теплом освещении. Мужчинам она порекомендовала рассмотреть оригинальные запонки или необычные авторские броши — они отлично сочетаются с простым монохромным нарядом. Это создаст изысканный и в меру торжественный образ.

«При этом украшения в стиле стрит-стайл или хай-тек, скорее всего, будут менее органично смотреться в театре, однако нельзя исключать, что, используя эти стили, тоже получится создать удачный образ. Театральная мода стала более свободной и демократичной и все меньше предполагает демонстрацию своего статуса и кошелька. Так что вы вполне можете следовать своему настроению и внутреннему состоянию», — добавляет эксперт.

Важно и то, что многие посещают театры не только в праздники и выходные, но и будним вечером, после насыщенного трудового дня. Не у всех находится возможность переодеться после работы, и в такой ситуации спасением может стать особенное нарядное украшение. Оно дополнит деловой или повседневный образ, став проводником из обыденности в мир торжества и искусства.

«Главный совет — не переборщите! Не нужно пытаться слиться с участниками постановки. Чтобы этого не произошло, украшения не должны походить на театральный реквизит. Помните о том, что главное происходит на сцене», — заключила Ракутина.