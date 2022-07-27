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Эко-косметика, туристический бот и тактильные книги: в финал Окружного конкурса на iВолге вышло более 70 проектов

27 июля 2022 15:29
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За гранты до 500 тысяч рублей сегодня борются 76 молодых людей.

На Мастрюковской поляне идет защита проектов- участников конкурсов грантов в рамках Молодежного форума ПФО iВолга. Так, на окружной конкурс, который проводит Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, было подано 370 заявок от участников из разных регионов страны. За гранты до 500 тысяч рублей сегодня борются 76 молодых людей.

Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Принять участие в Окружном конкурсе могли резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. Направлений три: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес» и «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики».

Экология, предпринимательство, развитие внутреннего туризма – молодежь сегодня активно откликается на то, что наиболее востребовано и актуально.

Так, в ответ на сегодняшнюю ситуацию в экономике и для решения вопросов экологии Татьяна Кривчикова из Новокуйбышевска запустила производство эко-косметики. Для старта буквально в этом году заключила социальный контракт на создание и продвижение собственного бренда эко-косметики и бытовой химии. Этой мерой господдержки активно пользуются в Самарской области. В регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется большая работа по оказанию социальной помощи жителям, которым это необходимо. Так, благодаря соцконтракту только с начала этого года уже более 4000 жителей области смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Я занимаюсь производством экологически чистой бытовой химии. Она гипоаллергенная, биоразлагаемая. Не наносит вред природе, как при изготовлении так и при использовании. На полученные по соцконтракту деньги я закупила сырье и оборудование, а затем запустила собственное производство бытовой химии и эко-косметики. Спрос на мою продукцию есть, но хотелось бы расширить производство. Поэтому и приехала на iВолгу. Побороться за грант, а еще получить новые знания в рамках образовательной программы форума», - рассказывает Татьяна.

Еще одна тема, которая волнует сегодня молодых людей – как сохранить работу в кризисных ситуациях. Нижегородская молодежь предлагает провести Фестиваль управления и бизнеса «Не секрет». Задача – рассказать молодым предпринимателям, как выходить из нестандартных ситуаций, например, что делать, если заказ сделан, а поставщик пропал. В качестве бонуса - мастер-класс от представителя крупного бизнеса, который приоткроет все секреты своего успеха.

Развитие внутреннего туризма – то, что сегодня нужно каждому региону. Ребята из Татарстана разработали проект "Вгости". Он о гостеприимстве местных ребят, которые открывают свою малую Родину туристам. «Для этих целей был создан бот "Вгости Камское" , который расскажет туристу, что посмотреть, где пообедать и остановиться. Каждый сможет самостоятельно познакомиться с местностью, а местные предприниматели рассказать о себе. После успешной реализации проекта и положительных отзывов, мы решили что онлайн бот сможет объединить районы Татарстана, увеличив привлекательность и доступность внутреннего туризма», - уверена автор инициативы Илюза Галиева.

Еще одна жительница Самарской области - Анна Коваленкова - представила проект «Тактильные книги. Руками трогать обязательно!». Это креативная инициатива волонтерского студенческого движения помощи слепым и слабовидящим детям. «Тактильные книги мы создаем на базе института культуры. На страницах книг объемные персонажи, которые могут открепляться, ими можно играть и рассказывать какую-то историю. В рамках проекта мы планируем создать 25 тактильных книг и передать их в дар Самарской областной библиотеке для слепых и слабовидящих детей. Мы очень надеемся, что проект получит грантовую поддержку и мы сможем его реализовать в более крупных масштабах, чтобы у каждого слабовидящего или незрячего ребенка появилась возможность познать этот мир», - отмечает Анна.

Имена победителей Окружного конкурса будут названы на церемонии подведения итогов молодежного форума iВолга 28 июля.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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