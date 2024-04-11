«Единая Россия» и «Дом дружбы народов» вновь отправили гуманитарную помощь в Оренбургскую область

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Волонтёры партии и депутаты фракции «Единая Россия» вместе с представителями «Дома дружбы народов» отправили ещё один гуманитарный груз, предназначенный для жителей Оренбуржья, пострадавших от паводка.

«Сегодня отправляем новую партию помощи для пострадавших от наводнения в Оренбургскую область. Мы знаем, какая сейчас там сложная ситуация. Мы действуем по принципу «своих не бросаем». Это относится не только к военным действиям, это относится вообще ко всем чрезвычайным ситуациям. И сегодня мы отправляем постельные принадлежности для трехсот человек. Знаем, что ситуация сложная не только в Орске, но и в Оренбурге в самом уже. И понятно, что этим людям надо помочь», - отметил первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Груз сформирован по просьбам и потребностям оренбуржцев, в составе груза матрасы и постельное белье.

Ранее в Оренбургскую область ушёл гуманитарный груз с питьевой водой, предметами детской гигиены и всем необходимым для людей, пострадавших от паводка. Доставил груз директор «Дома Дружбы народов» Игорь Буров. Сейчас он продолжает координировать работу гуманитарной миссии самарского региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"