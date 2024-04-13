Эдгард Запашный: Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии

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Артист Юрий Куклачев, которого накануне госпитализировали с юбилейного шоу, находится в тяжелом, но стабильном состоянии после операции. Об этом утром 13 апреля сообщил генеральный директор Большого московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов», — написал он в Telegram-канале.

Запашный также назвал причину госпитализации — у артиста случился обширный инфаркт.

Проведенную операцию также подтвердил сын артиста Дмитрий Куклачев в беседе с «Известиями».

«Его состояние стабильно тяжелое, поэтому молимся за его здоровье», — сказал он.