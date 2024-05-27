Движение через ж/д переезды 1115 и 1118 км между станциями Безымянка и Смышляевка временно ограничат

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Движение через железнодорожные переезды 1115 и 1118 км между станциями Безымянка и Смышляевка (Самарская область) будет временно ограничено

В связи с проведением ремонтно-путевых работ между станциями Безымянка и Смышляевка Куйбышевской железной дороги будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожные переезды 1115 км в районе поселка Зубчаниновка и 1118 км в районе поселка Смышляевка.

Так, с 12:00 3 июня до 12:00 7 июня возможно ограничение движения на одном из двух железнодорожных переездов (1115 км и 1118 км) в связи с проведением капитального ремонта пути. Движение автотранспорта будет осуществляться в зависимости от графика путевых работ либо через 1115 км, либо через 1118 км или по грунтовой дороге, проходящей под железнодорожным мостом и автомобильным путепроводом вдоль реки Падовка.

Время указано местное.

Для оповещения жителей на переездах размещена соответствующая информация и установлены знаки объезда.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: freepik.com