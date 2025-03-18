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Всего на пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено более 2,5 тыс. заявок из 89 регионов России.
Две самарские инициативы стали победителями пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия
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Две самарские инициативы стали победителями пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия

18 марта 2025 14:16
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Всего на пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено более 2,5 тыс. заявок из 89 регионов России.

Два проекта из Самарской области стали победителями пятого сезона Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2024». Награждение состоялось накануне на площадке Координационного центра Правительства РФ. Всего на пятый всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено более 2,5 тыс. заявок из 89 регионов России.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и эксперты.

Напомним, что программы «Активное долголетие» в регионах страны реализуют по нацпроекту «Семья». Он объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми, практики активного долголетия, обеспечение качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно ориентированной инфраструктуры культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

В Самарской области около 6 тыс. людей старшего возраста ежегодно занимаются в группах активного долголетия, которые работают в каждом муниципальном образовании. «Пожилые люди показывают молодежи пример активной жизненной позиции и гражданской ответственности за судьбу нашей Родины», - считает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По инициативе главы региона разработана и в 2025 году начала действовать региональная программа «Самарское долголетие», направленная на укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни людей старшего поколения.

В номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство» стал победителем проект «Добрый друг: совместная работа дома-интерната с волонтерами и НКО» Солнечнополянского дома-интерната из Самарской области. Его цель — помочь пожилым постояльцам учреждения социально адаптироваться, сохранить активность и чувство собственной значимости через участие в спортивных, культурных и досуговых мероприятиях. Например, за два года реализации проекта удалось вдвое увеличить количество вовлеченных в социальную жизнь подопечных дома-интерната.

«Программа сохранения профессионального долголетия социальных работников в возрасте 50+ из малых сел», разработанная АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа» Самарской области, победила в номинации «Образование и занятость». Инициатива направлена на то, чтобы сохранить профессиональное долголетие социальных работников старше 50 лет, которые на дому помогают маломобильным жителям малых сел. В рамках программы сотрудники социальной службы посещают оздоровительные занятия для укрепления физического и психологического здоровья. Также они учатся основам профилактики эмоционального выгорания, повышают профессиональные компетенции в области оздоровительных технологий и не только. За 5 лет участниками программы стали 350 социальных работников региона.

В число финалистов пятого всероссийского отбора лучших практик активного долголетия вошли 110 участников. Лучшими эксперты признали 10 практик из Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Победители получили денежные призы по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов.

Татьяна Голикова отметила, что за пять лет конкурсный отбор стал неотъемлемой частью государственной политики в отношении людей старшего поколения. «Это не просто граждане третьего возраста, это наши любимые бабушки и дедушки, ради которых мы делаем всё возможное для того, чтобы их жизнь продолжалась, чтобы это поколение, обладающее уникальным опытом, передавало лучшие традиции молодому поколению и чтобы оно всегда чувствовало себя абсолютно востребованным», – сказала вице-премьер.

В ближайшее время эксперты и партнёры всероссийского отбора лучших практик активного долголетия сформулируют предложения по запуску нового сезона.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

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