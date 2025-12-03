Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»

Подведены итоги Всероссийской акции-конкурса «Связующая нить». Две работы из Самарской области вошли в список 300 финалистов. Напомним, проект реализуется в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года защитника Отечества с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Организаторы проекта – Движение «За молодежь» и Комитет семей воинов Отечества (КСВО), при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Ассоциации ветеранов СВО, Союза семей военнослужащих России, Роспатриотцентра и АНО «Интеграция».

Конкурс стал по-настоящему народным: на конкурс поступило более 15 000 работ. Участники конкурса - граждане Российской Федерации в возрасте от 8 до 23 лет. По итогам заявочной кампании работы пришли из 89 регионов страны. Это авторские истории детей и молодежи о своих родных, чьи судьбы были связаны с военными событиями прошлого и о тех, кто сегодня продолжает защищать и помогать - на передовой и в тылу.

Проект поддержал режиссер и сценарист Никита Михалков. В жюри и экспертный совет конкурса вошли Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Егор Кончаловский, Евгений Князев, Олег Рой, Эдгард Запашный, Эрнест Мацкявичюс, Армен Гаспарян, Александр Бугаев и другие известные деятели культуры, искусства, кино и медиа, представители органов власти и члены Общественной палаты Российской Федерации.

По итогам оценки жюри были определены 300 финалистов и 100 работ-победителей из 51 региона страны, набравших в рейтинговом списке работ максимально высокий бал. Среди финалистов – работы Марии Никишиной и Матвея Донченко из Самарской области. «Для нас этот проект – не просто история. Это настоящий эмоциональный памятник, где ожившая в каждом слове память встречается с вечной славой тех, чьи имена навсегда вписаны в историю. Мы видим в нем мост, который соединяет героический подвиг прошлого с теми, кто сегодня продолжает их славное дело. И мы безмерно гордимся тем, что Мария Никишина и Матвей Донченко стали финалистами этого значимого конкурса!» - отметила Екатерина Колотовкина, руководитель КСВО по Самарской области.

Также экспертный совет конкурса утвердил список из 10 работ, которые стали спецпризерами. Жюри выбрали работы, где были описаны две судьбы, например, один герой – из прошлого: участник Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран. Другой – из настоящего: участник СВО, волонтёр, родственник автора или сам автор. В конкурсе нет проигравших - все участники и финалисты конкурса получают памятные дипломы через официальный сайт конкурса связующаянить.рф.

«Связующая нить» - это не просто рассказ о подвиге, а история о семейной силе. О том, как память живёт не в архивах, а в поступках – через поколения. Мы гордимся тем, что каждая пятая работа, поступившая на конкурс, из семьи участника СВО, и что конкурс уже сравнивают с шествием Бессмертного полка, но в литературном жанре!» - отметил автор и руководитель проекта, член Общественной палаты РФ, председатель Движения «За молодежь» Евгений Мартынов.

«Творчество и талант не знают границ. На конкурс поступило невероятное количество работ – более 15 000. География финалистов впечатляет - 300 лучших работ представляют 74 региона России! Но в этом конкурсе нет победителей и проигравших - все и каждый уже победил, победил потому что не забыл и не забывает светлую память о своих героях, отцах и прадедах», - подчеркнула соорганизатор проекта, руководитель Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества.

Победители и участники, отмеченные спецпризами конкурса, получают дипломы, ценные призы и личное общение с членами жюри и экспертного совета на финале в Москве. Лучшие работы будут опубликованы в итоговом каталоге «Связующая нить» и часть передана «за ленточку».

