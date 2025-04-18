Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель автомобиля вновь попался пьяным за рулем.
В селе Приволжье возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД 
За два дня работы выставку посетили более 5 тысяч человек.
Производители Самарской области приняли участие в международной выставке SobMaExpo 2025
В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 2-х номинациях конкурса.
Две компании Самарской области победили в Национальной премии «Бизнес-успех»
Гава региона Вячеслав Федорищев ранее предложил сформировать Союз производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем.
Самарская область входит в число лидирующих разработчиков БАС
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
Новые технологии помогают самарским аграриям повышать эффективность производства
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
В Самарской области прошло открытое заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
Самарского концертмейстера мошенник обманул на 130 тысяч рублей
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Две компании Самарской области победили в Национальной премии «Бизнес-успех»

18 апреля 2025 14:35
65
В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 2-х номинациях конкурса.

В Москве прошел суперфинал 14-го сезона Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Самарскую область на нем представили 8 предпринимателей-победителей регионального этапа. В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 2-х номинациях конкурса.

«Премия «Бизнес-успех» - площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей. Для наших предпринимателей - это возможность заявить о себе, найти деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами и получить заряд энергии для новых результатов, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. - Мы рады, что и в этом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале, став лауреатами в двух номинациях».

Компания «Арсенал атлета» признана победителем в номинации «Лучший инвестиционный проект». Предприятие выпускает более 1000 видов продукции - это витамины, биологически активные добавки, полезные снеки, спортивное питание и др. Не так давно производство было усилено открытием нового завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул на территории Волжского района. Компания успешно выполняет задачи импортозамещения - деятельность этого предприятия позволила снизить зависимость российских потребителей от импортных аналогов продукции в фармацевтической отрасли.

«Мы очень часто не верим в свои силы, и не замечаем, что то, что мы делаем несет большую пользу,- рассказал Юрий Кузнецов, основатель и руководитель компании «Арсенал атлета». – Бесценное ощущение от признания и награды, в неё вложен труд каждого нашего сотрудника – это их победа, это наше общее достижение. Это высоко поднятая планка для всей нашей команды, и это вдохновляет нас делать еще больше, еще круче!».

В номинации «Лучший семейный бизнес» наивысшую оценку получило предприятие из Похвистневского района - ООО «Золотой хмель». Компания производит напитки и бутилированную воду, которую покупают в Самарской области и в ближайших регионах. В бизнес погружены три поколения семьи Худановых.

«Нам выпал уникальный шанс стать частью масштабного события среди лучших предпринимателей страны. Однако лишь лучшие из лучших, включая нас, вошли в число финалистов! И вот теперь мы гордо можем сказать, что завоевали почетную победу в категории «Семейный Бизнес», доказав свою уникальность и профессионализм перед жюри и зрителями! Эта победа стала настоящим подарком, и мы хотим выразить огромную благодарность нашим клиентам и партнерам, чья поддержка помогла нам прийти к этому значимому достижению», - поделился эмоциямиЕвгений Худанов, генеральный директор ООО «Золотой хмель».

Также в ТОП-30лучших проектов вошли самарская компания «Тесвел» и предприятие из Сызрани ООО «Ипотечный дом».

Правительство региона во главе с Губернатором Вячеславом Федорищевым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
117
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
195
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
18 апреля 2025  10:58
20 апреля Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывается для посещения
198
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
437
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
1090
Весь список