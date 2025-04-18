Две компании Самарской области победили в Национальной премии «Бизнес-успех»

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В Москве прошел суперфинал 14-го сезона Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Самарскую область на нем представили 8 предпринимателей-победителей регионального этапа. В результате финальной защиты проектов самарские предприятия стали победителями в 2-х номинациях конкурса.

«Премия «Бизнес-успех» - площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей. Для наших предпринимателей - это возможность заявить о себе, найти деловых партнеров, обменяться опытом с коллегами и получить заряд энергии для новых результатов, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. - Мы рады, что и в этом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале, став лауреатами в двух номинациях».

Компания «Арсенал атлета» признана победителем в номинации «Лучший инвестиционный проект». Предприятие выпускает более 1000 видов продукции - это витамины, биологически активные добавки, полезные снеки, спортивное питание и др. Не так давно производство было усилено открытием нового завода по выпуску мягких и твердых желатиновых капсул на территории Волжского района. Компания успешно выполняет задачи импортозамещения - деятельность этого предприятия позволила снизить зависимость российских потребителей от импортных аналогов продукции в фармацевтической отрасли.

«Мы очень часто не верим в свои силы, и не замечаем, что то, что мы делаем несет большую пользу,- рассказал Юрий Кузнецов, основатель и руководитель компании «Арсенал атлета». – Бесценное ощущение от признания и награды, в неё вложен труд каждого нашего сотрудника – это их победа, это наше общее достижение. Это высоко поднятая планка для всей нашей команды, и это вдохновляет нас делать еще больше, еще круче!».

В номинации «Лучший семейный бизнес» наивысшую оценку получило предприятие из Похвистневского района - ООО «Золотой хмель». Компания производит напитки и бутилированную воду, которую покупают в Самарской области и в ближайших регионах. В бизнес погружены три поколения семьи Худановых.

«Нам выпал уникальный шанс стать частью масштабного события среди лучших предпринимателей страны. Однако лишь лучшие из лучших, включая нас, вошли в число финалистов! И вот теперь мы гордо можем сказать, что завоевали почетную победу в категории «Семейный Бизнес», доказав свою уникальность и профессионализм перед жюри и зрителями! Эта победа стала настоящим подарком, и мы хотим выразить огромную благодарность нашим клиентам и партнерам, чья поддержка помогла нам прийти к этому значимому достижению», - поделился эмоциямиЕвгений Худанов, генеральный директор ООО «Золотой хмель».

Также в ТОП-30лучших проектов вошли самарская компания «Тесвел» и предприятие из Сызрани ООО «Ипотечный дом».

Правительство региона во главе с Губернатором Вячеславом Федорищевым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Фото: департамент информационной политики СО