Два села Самарской области, Ширяево и Смолькино, вошли в Ассоциацию самых красивых деревень России

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В этих населенных пунктах поставили почетные знаки, посвященные такому выдающемуся событию.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, у этого сугубо символического действия есть и практический аспект. Такой титул – это своеобразный знак качества, гарантирующий туристам интересные места для съемки. А чем они в экскурсиях так же активно занимаются?

И если Ширяево и так каждый год посещают толпы туристов, то для спрятавшегося в лесах Смолькино это великолепный шанс создать что-то новое и интересное. Может, именно на окраине этой деревни жил Морозко или пугал людей Леший?

Посмотрим на фантазию «первооткрывателей». Да, и главное – чтобы у избушки Морозко интернет хороший был…