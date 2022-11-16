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Дрессировщик Запашный показал, поранившего его тигра

16 ноября 2022 23:38
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Запашный пояснил, что многие люди волновались за судьбу тигра и начали высказывать странные предположения о том, какая кара могла его настигнуть.

Дрессировщик Эдгард Запашный в среду, 16 ноября, показал тигра кличке Рой, который ранил его на репетиции, сообщают "Известия".

Запашный пояснил, что многие люди волновались за судьбу тигра и начали высказывать странные предположения о том, какая кара могла его настигнуть, поэтому дрессировщик решил заснять видео с животным, чтобы развеять все мифы.

Он отметил, что отнесся к инциденту с пониманием, несколько раз повторив, что не злится, а произошедшее — всего лишь случайность.

«Он не хотел, так получилось <...> Рою один год и один месяц. Он уже весит больше 100 кг. Живет с двумя другими тиграми: со своей родной сестрой Рианой и со Стивеном. Хорошие ребята, молодые», — сказал Запашный.

Также он поблагодарил всех за поддержку и пожелания здоровья.

Накануне сам Запашный рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой. Дрессировщик пояснил, что животное не нападало с целью атаки, а просто махнуло лапой, а он в это время отвлекся на своего молодого помощника. По данным «Известий», артист врачи диагностировали у Запашного порез на лице, глубина которого достигает кости.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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