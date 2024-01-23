Дознаватели ГУ МЧС СО отмечают профессиональный праздник

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23 января 2024 года органам дознания МЧС России исполняется 96 лет.

В задачу органов пожарной охраны МЧС России входит не только профилактика, тушение пожаров и спасение людей, но и определение причин пожара. Именно этой деятельностью занимаются специалисты органов дознания МЧС России, отмечающие сегодня свой профессиональный праздник.

Обязанность по расследованию дел о нарушении установленных противопожарных правил была возложена на органы государственного пожарного надзора в соответствии с Циркуляром Народного комиссариата внутренних дел РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 января 1928 года № 35 «О предоставлении органам Государственного пожарного надзора права самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил».

Дознаватель МЧС России осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара. Свои задачи он выполняет в тесном взаимодействии с экспертами испытательной пожарной лаборатории. Этот специалист должен обладать высочайшим уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области подразделениями дознания являются отдел административной практики и дознания и территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы.

В настоящее время на территории региона в составе Управления надзорной деятельности и профилактической работы функционируют 17 территориальных подразделений, где осуществляет проведение проверок и производство дознания по делам о пожарах и нарушении требований пожарной безопасности 41 дознаватель. В 2023 году специалистами было рассмотрено более 22 тыс. сообщений о преступлениях и иных происшествиях, связанных с пожарами.

Сотрудники органов дознания не только выявляют причины пожаров и привлекают к ответственности виновных в их возникновении лиц, но и используют результаты своей работы для совершенствования мер по предотвращению пожаров.

Фото: ГУ МЧС СО