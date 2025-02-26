достойная пенсия, по мнению самарцев, — 48 600 рублей в месяц

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Россияне считают достойной пенсию в размере 49600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

С 1 января поменялась предельная сумма для начисления страховых взносов. Для получения максимального количества пенсионных баллов за год необходимо зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. Чем больше баллов, тем больше будет пенсия.



По данным SuperJob, жители Самары считают достойной пенсию в 48 600 рублей. В июне 2024 года сумма была чуть меньше — 47 700 рублей, в декабре 2023 составляла 46 500 рублей, в апреле 2023 — 46 400 рублей, а в ноябре 2022 года желаемая пенсия была равна 44 900 рублей.



О какой же пенсии мечтают россияне? Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49600 рублей, что на 1500 рублей или 3% больше, чем в июне 2024 года. Чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50200 рублей.



Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45900 рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, — 51000 рублей.



Москвичи и петербуржцы считают приемлемой пенсию в размере 52400 и 51700 рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой в 50000 рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45200 руб.), Ярославля (46100 руб.) и Новокузнецка (46200 руб.).



По сравнению с июнем 2024 года, пенсионные ожидания больше всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 440

Время проведения: 10 января — 25 февраля 2025 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки:

— 1600 респондентов в общем опросе;

— по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников