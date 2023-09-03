Доплаты сверх выплат по больничным листам отсутствуют у 7 из 10 работодателей в Самаре

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Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, практикуют ли работодатели доплаты для сотрудников, ушедших на больничный, чтобы компенсировать снижение их заработной платы. В опросе приняли участие представители компаний из Самары.

Доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности достаточно редки для бизнеса в Самаре: у 7 из 10 работодателей они отсутствуют.



7% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка, еще 4% — до фактического заработка (т. е. суммы, которую работник получил, если бы трудился, а не болел). В 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Еще 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа.



В 8% компаний решение о выплатах сверх больничного листа принимается в индивидуальном порядке.



Время проведения: 17—30 августа 2023 года