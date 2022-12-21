Дом ребенка при ИК-15 УФСИН России по Самарской области считается одним из лучших среди аналогичных подразделений ФСИН России

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Возглавляет это учреждение майор внутренней службы Виктор Харьков. Под его началом служит 21 сотрудник. По праву лучшими из них считаются педиатр майор внутренней службы Наталья Яковлева, воспитатель Юлия Каландина и медсестра Светлана Непряхина.

На их попечении находится 27 малышей. С детьми проводится большая воспитательная и культурно-досуговая работа.

Здесь создан и успешно работает кукольный театр, организуются выставки детского рисунка, проводятся развивающие игры.

Сейчас в учреждении начинается подготовка к новогодним праздникам. Детей обязательно поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Впереди у коллектива еще одна славная дата. В 2024 году исполнится 80 лет, как был создан Дом ребенка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области