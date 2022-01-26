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Добрые видео: в России проходит конкурс семейных роликов

26 января 2022 12:23
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Добрые видео: в России проходит конкурс семейных роликов

Приём заявок на II Всероссийский конкурс семейных видеороликов в самом разгаре. Свои работы все жители нашей страны могут присылать до 1 марта, в течение двух месяцев их будет оценивать жюри, а церемония награждения лидеров творческого проекта намечена на 1 июня. Блеснуть креативом приглашают семейные команды — детей и взрослых, которые готовы поделиться собственным рецептом счастья и взаимопонимания.

Снимать видео можно в семи номинациях:

  • «Мы — семья!» (образ жизни, ценности современной семьи);
  • «Наши национальные традиции» (особенности этнических традиций, языка, культуры);
  • «Наша малая Родина» (достопримечательности, музеи, интересные места сёл и городов);
  • «Наши семейные увлечения» (праздники, хобби, путешествия);
  • «Наши питомцы» (домашние животные и их влияние на воспитание);
  • «Наш семейный мультик» (анимация о ключевых человеческих ценностях);
  • «Семья и школа» (взаимодействие семьи и различных образовательных организаций).

Важно, что число работ и число номинаций для участия не ограничены: полёту фантазии ничто не мешает. При оценке видео эксперты учтут оригинальность подхода, художественную целостность, социальную актуальность, качество съёмки и даже инновационные приёмы. Подавать заявки на участие необходимо по ссылке forms.gle/SYMHR8avHnAcfgFs8, не забыв указать название работы и добавить краткое описание. Продолжительность видео должна составлять от 30 секунд до 5 минут, минимальное разрешение — 1280x720, допустимые форматы: MP4, MOV и AVI. Все вопросы можно задать в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zeroplusfest) или посредством электронной почты kino.pedagogika@gmail.com.

— Наши основные задачи просты и одновременно очень важны. Мы хотим вдохновить российские семьи на совместное творчество, укрепить связи между родителями и детьми, показать в масштабах всей страны позитивные практики воспитания. У нас много по-настоящему дружных семей, в которых есть очень интересные традиции. И это максимально полезный опыт для всех, — уверен председатель наблюдательного совета Фонда развития творчества «Жизнь и Дело», ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Николай Данн.

Организаторами II Всероссийского конкурса семейных видеороликов являются Фонд развития творчества «Жизнь и Дело», международный кинофестиваль и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», ассоциация кинопедагогов «Образ», Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Теги: Акценты

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