Добровольчество в России выходит на новый уровень

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Госдумой в 3 чтении принят закон о поддержке добровольчества. Благодаря ему будут систематизированы меры поддержки волонтерам, которые предоставляют органы власти и местного самоуправления. Расширятся и направления добровольчества, к ним добавятся такие направления как: «увековечение памяти погибших при защите Отечества» и «помощь соотечественникам за рубежом». Кроме того, для волонтеров упростится доступ в социальные и медицинские учреждения.

Еще одно новшество – введение системы нагрудных знаков по аналогии с донорством, а также возможность компенсировать расходы добровольцам за медицинские услуги и обучение.