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До окончания приёма заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормART» остается менее недели

9 апреля 2024 18:58
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В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи и направлен на укрепление авторитета и семейных ценностей.

15 апреля 2024 года завершается заявочная кампания Фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART». Менее недели осталось у молодых стрит-арт-художников Самарской области для подачи заявки на участие в окружном проекте. В 2024 году фестиваль посвящен Году семьи и направлен на укрепление авторитета и семейных ценностей.

От одного участника принимается не более 3 заявок в каждой из тематик фестиваля: «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом – моя крепость», «Герой моей семьи», «Семья – как одна из высших ценностей российского общества».

Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля введена специальная номинация «Труд крут», участником которой может стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации. В этой номинации художникам предлагается создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.

В настоящее время порядка 10 самарских художников изъявили своё желание принять участие в фестивале. Завершится заявочная кампания 15 апреля 2024 года.

«Фестиваль уличного искусства реализуется в Приволжском федеральном округе уже пятый год, и на протяжении всех лет Самарская область бьёт рекорды и занимает лидирующие позиции. В стартовый для проекта год победу одержала Оксана Гладкова с работой «Чистый вдох», в 2021 и 2023 годах фасады зданий украсили муралы Дмитрия Горшкова «Будущее» и «Открытие возможностей», а в 2022 – второе место занял художник-дизайнер Семён Маверский. Безусловно, такие результаты свидетельствуют о том, что в самарском крае живут талантливые и креативные молодые люди», – поделился министр молодёжной политики Сергей Бурцев.

Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощён на одном из объектов городской среды Самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания – направлены в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе – общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

«В первую очередь, «ФормART» – это эмоции. Заряд творческого настроения моментальный, особенно после оглашения результатов. Да и сам приз в виде гранта на 200 тысяч рублей дал возможность реализовывать свои творческие задумки. Это прекрасный способ попробовать свои силы в реализации эскизов, которые украсят улицы города в более крупном масштабе. Это отличная возможность пообщаться с другими художниками и обменяться полезным опытом. А если повезёт, то это может привести к дальнейшему карьерному росту и успешным коллаборациям. Всем советую принимать участие и желаю творческих успехов», – рассказал победитель Фестиваля ПФО «ФормARТ» 2023 года Дмитрий Пирог.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а победители номинации «Труд крут» – подарочные сертификаты в размере от 150 до 200 тысяч рублей.

Окружной общественный проект «ФормART» реализуется в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды.

 

Фото:   freepik.com

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