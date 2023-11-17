Дмитрий Песков похвалил iPhone и пока не планирует отказываться от него

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», пишет iphones.ru.

В ходе интервью он сообщил, что пока не отказался от iPhone. Говоря о критике в России «всего западного», Песков отметил:

"Кто-то [в администрации президента РФ ] пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь iPhone.

Наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее. И ведь, согласитесь, что iPhone – это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS – это то, что мы пока не смогли сделать у себя".

Однако он заявил, что система уязвима «с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных».