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Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ

15 февраля 2022 12:24
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Дмитрий Азаров вызвал на прямой диалог с жителями Самарской области 15 февраля министров, глав, руководство ЖКХ

Сегодня, 15 февраля, в 18-00 часов начнется прямая трансляция в сети Интернет рабочей встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с активом МКД и представителями УК губернии. 

Это далеко не первая встреча с главой региона для подробного разбора проблемных вопросов жителей губернии – собственников жилья в многоквартирных домах, но впервые участие в ней смогут принять все желающие и удаленно. С учетом эпидемиологической ситуации диалог пройдет в режиме ВКС с точками подключения во всех муниципалитетах Самарской области. Задать свои вопросы смогут и пользователи социальных сетей, которые будут смотреть диалог в сети Интернет. Губернатор и ответственные от профильных структур и ведомств постараются оперативно отвечать и на вопросы, поступающие по телефонам.

«Прямая линия» для вопросов от представителей МКД:

 

8-987-155-52-63

8-937-170-97-18

 

Сегодня ожидается детальное обсуждение проблематики, накопленной в сфере предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг. 

Губернатор Дмитрий Азаров вызвал на прямой и, ожидаемо, непростой разговор с земляками все ответственные стороны – глав муниципалитетов, руководство Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Фонда капремонта, ГЖИ, управляющих компаний. Свои вопросы уже готовят представители советов МКД, председатели ТСЖ, старшие по домам. 

Напомним, после личной встречи губернатора с земляками в феврале 2021 года в Самарской области был создан региональный Центр «Мой Дом» для поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Одним из главных направлений его работы стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг, подрядчиками и прочие вопросы. По итогам встречи были решены многие застарелые вопросы МКД.

Прямая трансляция организована в группе «Самарская область» ВКонтакте, пабликах городов и районов, онлайн ресурсах медиахолдинга «СОВА».   

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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