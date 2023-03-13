Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Горожаниной

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Людмила Николаевна была советником губернатора, заслуженным юристом Самарской области. Ее не стало в возрасте 70 лет.

"От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Людмилы Николаевны Горожаниной, моего советника, заслуженного юриста Самарской области. Долгие годы нашей совместной работы в органах власти разного уровня показали, что Людмила Николаевна - истинный профессионал, надёжный соратник, человек, на которого можно положиться в любом, самом сложном вопросе", - отметил Дмитрий Азаров.

Её интеллигентность, работоспособность, ответственность, преданность делу всегда восхищали, вызывая уважение и почтение. Награды и звания, которых она удостоена за свою многолетнюю деятельность, а также непререкаемый авторитет в профессиональных кругах – показатель деловых и личностных качеств Людмилы Горожаниной, высочайшей компетентности и гражданской ответственности.

"Людмила Николаевна всегда была замечательным, глубоким человеком, экспертом в вопросах законности и правопорядка, мудрым наставником. Её вклад в обеспечение эффективной деятельности органов региональной власти, принятие важных управленческих решений трудно переоценить, - добавил губернатор. - Без сомнений, каждый, кто знал Людмилу Николаевну, в эти дни переживает боль утраты. Скорбим вместе с коллегами, родными и близкими. Светлая память о Людмиле Николаевне Горожаниной, великом труженике, замечательном человеке и патриоте, навсегда останется в наших сердцах".

Источник: sovainfo.ru

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