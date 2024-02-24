Дмитрий Азаров встретился с самарскими мастерами по производству беспилотников

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В пятницу, 23 февраля, в День защитника Отечества губернатор Дмитрий Азаров и гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин познакомились с деятельностью объединенной мастерской рабочей группы БПЛА. В нее входят Центр начальной военной подготовки «Рокот Самара», социально-культурный фонд «Звезда и Лира» и ряд других экспертных команд. Совместными усилиями здесь обучают участников специальной военной операции управлять дронами и собирают свои собственные беспилотники для передовой.

Осенью прошлого года в областной столице был открыт центр по подготовке операторов беспилотников. В нем проходят обучение участники специальной военной операции, которые находятся в отпуске или на лечении и реабилитации. Продолжительность всего курса составляет порядка трех недель. Занятия проходят в специально созданном классе, а также на полигоне в поселке Рощинском.

«Обучение в классе бойцы проходят на микродронах, где нужно налетать порядка 150 часов. Затем практическая отработка полученных навыков проходит на больших беспилотниках с выездом на полигон, который нам был предоставлен благодаря поддержке Правительства Самарской области», – рассказала губернатору директор Центра НВП «Рокот Самара» Марьяна Кудряшова.

Занятия проводят опытные инструкторы – участники боевых действий, которые выполняли задачи, поставленные командованием, Президентом России Владимиром Путиным. Больше чем за год обучение прошли больше 300 человек, которые теперь сами тренируют своих товарищей, в том числе в прифронтовых зонах.

«Отзывы – самые добрые и хорошие. И качество подготовки операторов очень важно, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Буквально вчера на встрече с бойцами, которые освобождали Авдеевку, один из участников специальной военной операции рассказал, что проходил подготовку в созданном классе и многому научился».

Этот проект получил большую поддержку на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Более того, центр будет принимать участие в федеральном проекте. «Мы обучаем пилотированию ударными дронами. Именно эта идея была отобрана конкурсной комиссией. Мы получили огромную поддержку от нашего региона. Люди поддерживали наш проект и именно это дало возможность быть услышанными, – рассказал инструктор по цифровой защищенной связи, по ударным и разведывательным БПЛА Центра начальной военной подготовки «Рокот Самара», лидер рабочей группы разработчиков ударных БПЛА коллективной мастерской Ильгиз Абдуллов. – Мы презентовали наш проект ректору Университета Национальной технологической инициативы 2035 Вадиму Викторовичу Медведеву, получили очень хороший отзыв от коллег-экспертов. В России реализуется большая программа по подготовке кадров в сфере БАС, по итогам которой планируется обучить специалистов в сфере БАС – это и пилоты, и тестировщики, и сборщики, и руководители производств. И примерно такое же количество военнослужащих, для них будет отдельный трек. И мы приглашены как одна из организаций, которая может включиться в этот процесс».

В объединенной мастерской собирают беспилотники на основе тех пожеланий и рекомендаций от участников специальной военной операции, которые ранее проходили обучение в центре подготовки. «Мы обучаем людей, они отправляются на фронт и дают нам молниеносную связь. Наши инженеры все фиксируют и вносят соответствующие изменения в конфигурацию беспилотников. Затем эти дроны мы вновь отправляем на фронт и проверяем их работу в реальных боевых условиях. Для нас важна обратная связь», – добавила Марьяна Кудряшова.

«В апреле прошлого года мы прошли обучение в лагере, а уже в мае выехали на первую боевую задачу. Опробовали самарские беспилотники, нам понравилось. И по сегодняшний день их постоянно модернизируют. Мы говорим инженерам о возникающих проблемах, они их исправляют и направляют новые партии. Дроны заменяют артиллерийские снаряды, потому что это высокоточное оружие, способное решать самые разные задачи», – рассказал губернатору участник специальной военной операции Никита с позывным Малыш.

Дроны, собранные на этой площадке, используются для выполнения разных задач – поражения целей, наблюдения и разведки. Выпуск налажен в соответствии с запросами с фронта. «Отзывы о наших дронах очень хорошие, и статистика показывает, что они становятся более эффективными. Мы стараемся их совершенствовать на основе обратной связи от бойцов. И спрос на них очень большой сейчас. Мы меняем частоты, чтобы средства радиоэлектронной борьбы не справлялись с ними, и беспилотники могли долететь и поразить цель. Многое зависит не только от нас, но и от способностей пилотов. Но наши инженеры делают все, чтобы дроны использовались эффективно и помогали ребятам выполнять задачи», – отметил инженер по сборке Евгений Кормишин.

Лидер рабочей группы разработчиков ударных БПЛА коллективной мастерской отметил, что выстроена работа со всеми организациями и инициативными группами, которые занимаются разработкой и сборкой беспилотников. Это позволяет быстрее и эффективнее внедрять новые технологии и дорабатывать в последующем. Тем более, что запрос на дроны от участников специальной военной операции достаточно большой.

«Те дроны, которые мы собирали, к примеру, в марте, очень отличаются от тех, что мы собираем сегодня. У нас прошло очень много циклов доработки, в чем нам эффективно помогают бойцы. Ребята пишут нам в любое время, и мы с радостью принимаем эти ответы. Это позволило получить новую конфигурацию дрона, который мы сейчас собираем, – отметил Ильгиз Абдуллов во время беседы. – К примеру, нашими дронами, которые мы поставляем через фонд «Звезда и Лира», были уничтожены 4 БМП Бредли, 1 танк и 1 автомобиль Хамер. Вы не представляете, как мы себя чувствовали в тот момент, когда получили такую обратную связь, мы рады, что помогаем нашим защитникам эффективно выполнять боевые задачи».

Дмитрий Азаров и Андрей Колотовкин поинтересовались, есть ли заказы на изготовление беспилотников. Ильгиз Абдуллов отметил, что сейчас завершается сборка партии дронов общим количеством 60 штук, и уже идет подготовка к выпуску еще порядка 300 БАС в рамках других следующих заказов.

Всю команду объединенной мастерской с первых дней активно поддерживают жители Самарской области, меценаты, а также крупные предприятия. Они предоставляют необходимые материалы, например, пластик для 3D печати некоторых деталей беспилотников. Оказывают содействие в приобретении комплектующих. «Так же нам помогают в сборе гуманитарной помощи для бойцов, все обязательно откликаются на наши просьбы. Мы собираем все необходимое и передаем на передовую благодаря нашему сотрудничеству с фондом «Звезда и Лира», – добавила Марьяна Кудряшова. – Мы считаем себя командой, которая сердцем болеет за нашу Самарскую область, за наших бойцов, поэтому мы всегда готовы помогать, чтобы ребята вернулись домой с победой».

Дмитрий Азаров поблагодарил всех сотрудников объединенной мастерской, которые, находясь в тылу, вносят свой неоценимый вклад в приближение Победы – одной на всех, а также помощь защитникам Отечества. Глава региона выразил готовность оказывать все необходимое содействие в решении возникающих вопросов, чтобы совместно решать важные в масштабах всей страны задачи.

Фото: Юлия Рубцова